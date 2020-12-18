В Москве загорелось здание Мосгоргеотреста

В Москве загорелось административное здание ГБУ «Мосгоргеотрест», расположенное по адресу Ленинградский проспект, дом 11. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

К тушению семиэтажного строения привлечены 224 человека и 64 единицы техники. Площадь возгорания составляет примерно 300 квадратных метров. Отмечается, что из горящего здания на данный момент эвакуировали около ста человек.

Ранее сообщалось, что экстренные службы потушили пожар в историческом 14-этажном здании в Москве. Площадь возгорания равнялась 50 квадратным метрам. В сети было опубликовано видео горения дома на набережной Тараса Шевченко.