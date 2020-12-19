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Спасатели объяснили сложность в тушении пожара в здании Мосгоргеотреста

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Сложность тушения пожара в здании Мосгоргеотреста на севере Москвы заключалась в позднем вызове пожарных, а также в деревянных перекрытиях здания. Об этом агентству ТАСС рассказали в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Представитель ведомства указал, что пожарные прибыли на место, когда уже было видно открытое пламя. При этом, если первоначальная площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, то вскоре она увеличилась в десять раз из-за деревянных перекрытий.

Потушить огонь удалось только через 3,5 часа. Для ликвидации возгорания было привлечено свыше 170 человек личного состава и 40 единиц техники. Из здания было эвакуировано более ста человек, жертв и пострадавших нет.

О пожаре в семиэтажном частично-административном, частично жилом здании Мосгоргеотреста сообщалось вечером 18 декабря.

Предыстория: В Москве загорелось здание Мосгоргеотреста
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