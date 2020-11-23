В Москве загорелся отдел полиции

В Москве начался пожар в отделе полиции на улице Маршала Конева. Об этом РИА Новости сообщили в экстренной службе столицы.

Началась эвакуация сотрудников и посетителей ОВД по Северо-Западному административному округу Москвы. Возгорание произошло на втором этаже административного здания на площади в два квадратных метра, уточнили в управлении МЧС по Москве. Задымление в здании было плотным, а огонь распространился на площади десяти квадратных метров, передает «360».

Загорелись личные вещи. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

В здании располагается следственное управление УВД СЗАО Москвы ГУ МВД.

22 ноября произошел пожар в исправительной колонии №3 (ИК-3) Барнаула. Возгорание началось в банно-прачечном комбинате. По словам очевидцев, один из сотрудников ФСИН был заблокирован на вышке, но его удалось спасти. Информации о площади пожара и пострадавших нет.