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Пожар в историческом 14-этажном здании в Москве попал на видео

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Пожар на крыше 14-этажного жилого дома в Москве попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал Readovka.

По данным МЧС, возгорание началось в 17:53 в доме №1 на набережной Тараса Шевченко, передает РИА Новости. На крыше горят стройматериалы и мусор, уточнили в пресс-службе.

Как передает ТАСС, здание является историческим. В разное время в нем проживали первый директор ЦПКиО им. Горького Бетти Глан и литературовед Евгений Пастернак, сын писателя Бориса Пастернака.

Telegram-канал Mash сообщил, что по данным на 18:58 пожар ликвидирован, его площадь равнялась 50 квадратным метрам. Эвакуированы 10 человек, пострадавших нет.

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