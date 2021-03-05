Пассажир попытался угнать самолет и потребовал развернуть его к арабским странам

Правоохранительные органы Ирана пресекли попытку пассажира авиакомпании Iran Air угнать самолет во время авиаперелета. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел вечером в четверг, 4 марта, на борту среднемагистрального пассажирского лайнера Fokker 100, следовавшего по маршруту из юго-западного города Ахваз в северо-западный Мешхед.

По информации издания, путешественник, имя которого не раскрывается, предпринял попытку угона воздушного судна и потребовал развернуть его к «южным берегам Персидского залива» — в сторону арабских стран: Бахрейна, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Впоследствии экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в Исфахане. Нарушитель общественного порядка был задержан. В результате случившегося никто не пострадал, пассажиры были доставлены в пункт назначения резервным бортом.

19 декабря 2019 года сообщалось, что в американском штате Калифорния несовершеннолетняя местная жительница попыталась угнать частный самолет. По данным полиции, подросток перелезла через ограждение воздушной гавани, пробралась на пропеллерный King Air 200 и запустила один из двигателей.