Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу

Угнавшего самолет жителя Югры Павла Шаповалова приговорили к принудительному лечению. Об этом в среду, 28 августа, сообщил ТАСС адвокат осужденного Евгений Жердев.

По словам адвоката, Суд Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) постановил принять к Шаповалову меры медицинского характера и поместить в стационар на принудительное лечение.

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Павел Шаповалов попытался угнать пассажирский самолет в январе этого года. Находясь на борту лайнера, выполнявшего рейс Сургут — Москва, он потребовал поменять маршрут и отправиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, но при задержании этот факт не подтвердился.

Экипажу удалось уговорить мужчину совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали 41-летнего подозреваемого, который так и не смог объяснить причину своего поступка.

В ходе расследования дела Шаповалову назначили психолого-психиатрическую экспертизу, а затем отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу Екатеринбурга.

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