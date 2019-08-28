Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу

Угнавшего самолет жителя Югры Павла Шаповалова приговорили к принудительному лечению. Об этом в среду, 28 августа, сообщил ТАСС адвокат осужденного Евгений Жердев.
По словам адвоката, Суд Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) постановил принять к Шаповалову меры медицинского характера и поместить в стационар на принудительное лечение.
Павел Шаповалов попытался угнать пассажирский самолет в январе этого года. Находясь на борту лайнера, выполнявшего рейс Сургут — Москва, он потребовал поменять маршрут и отправиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, но при задержании этот факт не подтвердился.
Экипажу удалось уговорить мужчину совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали 41-летнего подозреваемого, который так и не смог объяснить причину своего поступка.
В ходе расследования дела Шаповалову назначили психолого-психиатрическую экспертизу, а затем отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу Екатеринбурга.