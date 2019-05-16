Угнавшего самолет россиянина отправили в психбольницу

Павла Шаповалова, обвиняемого в попытке угона самолета, следовавшего по маршруту Сургут — Москва, отправили на принудительное лечение. Об этом в четверг, 16 мая, в Уральском управлении Следственного комитета России на транспорте сообщили «Интерфаксу».

По данным агентства, срок содержания Шаповалова под стражей продлен до 21 июля с переводом в психиатрическую больницу Екатеринбурга.

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23 января сообщалось, что Шаповалову назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Такое решение было принято в связи с внешней неадекватностью его поведения на борту воздушного судна, а также тяжестью совершенного преступления.

22 января Шаповалов, находясь в самолете, который совершал рейс Сургут — Москва, потребовал направить лайнер в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, но при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить мужчину совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали 41-летнего подозреваемого. Причину своего поступка он объяснить не смог.

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