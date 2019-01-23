Угнавшего самолет россиянина арестовали

Суд в Ханты-Мансийске арестовал Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне самолета, который следовал по маршруту Сургут — Москва. Об этом в среду, 23 января, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

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По ходатайству следствия мужчина проведет в СИЗО два месяца. Инцидент произошел 22 января на борту лайнера, следовавшего по маршруту Сургут — Москва. Один из пассажиров потребовал развернуть воздушное судно и направиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, при задержании этот факт не подтвердился.

Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута Павел Шаповалов.

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