Задержание угонщика российского самолета сняли на видео

Видеозапись задержания россиянина, попытавшегося угнать самолет Сургут — Москва, была опубликована в Telegram-канале телеканала НТВ.

Кадры были сняты в салоне одним из пассажиров лайнера или членов экипажа. Мужчину вывели из самолета под аплодисменты.

Материалы по теме Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»).

22 января пассажир самолета, вылетевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Мужчина заявлял, что у него при себе оружие, при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить его совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Злоумышленниом оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!