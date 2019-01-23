Угнавшего самолет россиянина проверят на адекватность

Следственный комитет (СК) России предъявил 41-летнему Павлу Шаповалову обвинение в угоне воздушного судна. Об этом в среду, 23 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

В ближайшее время следователи планируют обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Как уточнили в СК, по результатам проведенного медицинского освидетельствования в крови Шаповалова наркотических и психотропных веществ, а также алкоголя не обнаружено. «Учитывая внешнюю неадекватность его поведения и тяжесть совершенного преступления, обвиняемому назначена психолого-психиатрическая экспертиза», — отметили в пресс-службе ведомства.

О том, что захвативший самолет пассажир не был пьян, заявила бортпроводница Мария Никулина.

Материалы по теме Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали

«Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — добавила старшая бортпроводница Ева Крайчек. По ее словам, мужчина выдвинул требование изменить курс спустя 30 минут после начала полета.

Инцидент произошел 22 января на борту лайнера, следовавшего по маршруту Сургут — Москва. Один из пассажиров потребовал развернуть воздушное судно и направиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута Павел Шаповалов.

Во время допроса мужчина затруднился объяснить мотивы своего поступка.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!