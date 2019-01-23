Бортпроводницы захваченного самолета рассказали о состоянии угонщика

Бортпроводницы рейса «Сургут—Москва» рассказали о своем отношении к пассажиру, подозреваемому в захвате воздушного судна. Их слова приводит агентство «Интерфакс» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Как заявила стюардесса Мария Никулина, мужчина не был пьян и вел себя адекватно. Она сказала, что у него не было выявлено признаков алкогольного опьянения.

«Речь была связная. Запаха алкоголя не было. Наркотического опьянения тоже, похоже, не было. Поэтому к его словам мы отнеслись серьезно», — добавила старшая бортпроводница Ева Крайчек. По ее словам, мужчина выдвинул требование изменить курс спустя 30 минут после начала полета.

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22 января пассажир самолета, следующего по маршруту Сургут — Москва, потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе оружие, при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Подозреваемый в захвате воздушного судна 41-летний Павел Шаповалов был задержан. Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили у него взрывчатых веществ и оружия. В ближайшие дни следствие выйдет в суд с ходатайством о его аресте, также Шаповалову будет предъявлено обвинение по статье 211 УК РФ «Угон воздушного судна». Во время допроса мужчина затруднился объяснить мотивы своего поступка.

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