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Более 70 человек эвакуировали с севшего на мель судна в Петербурге

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Фото: ANTON VAGANOV / Reuters

Более 70 человек были эвакуированы с севшего на мель судна в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу.

По данным экстренных служб, прогулочный корабль «Моя мечта» сел на мель в Центральном районе у Смольной набережной, в акватории Невы. На борту находились 85 человек, в том числе 63 подростка. 78 человек были эвакуированы на берег, семь членов экипажа остались на корабле. Отмечается, что никто не пострадал и разлива нефтепродуктов не произошло.

Ранее теплоход «Метеор-171», на борту которого было семь пассажиров, столкнулся с гидроциклом в акватории Финского залива в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел около 19:00 в субботу, 26 июня. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. После столкновения пассажирское судно продолжило движение, а гидроцикл был отбуксирован на стоянку судов Центра ГИМС МЧС.

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