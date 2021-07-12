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Япония отпустила задержанное российское судно «Амур»

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Фото: Андрей Зима / РИА Новости

Япония отпустила задержанное ранее российское судно «Амур», оно вышло в порт приписки Невельск. Об этом РИА Новости рассказал генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин.

По его словам, судну вернули документы утром в понедельник, 12 июля. В Японии остался только третий помощник капитана, уточнил Марин.

Ранее в Японии завели уголовное дело на третьего помощника капитана российского траулера «Амур» Павла Добрянского. Это произошло после того, как в конце мая судно «Амур» столкнулось с японской рыболовецкой шхуной «Дай-хати Хокко-мару» недалеко от города Момбецу. В результате инцидента трое из пяти рыбаков на японском судне скончались. На «Амуре» никто не пострадал.

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