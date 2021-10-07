Стало известно о судьбе задержанных во Франции моряков-россиян

Посольство России во Франции: один из задержанных во Франции моряков под стражей

Стало известно о судьбе россиян, задержанных на борту судна в порту Дюнкерка во Франции: один из моряков под стражей, другого отпустили под подписку о невыезде. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение посольства России во Франции.

«Держим на контроле ситуацию с российскими моряками, задержанными на судне в порту Дюнкерка. По информации французских компетентных органов, один из них взят под стражу, второй выпущен под подписку о невыезде», — рассказали в пресс-службе диппредставительства.

Однако в отношении обоих россиян продолжаются следственные действия. В посольстве добавили, что остальная информация не разглашается в интересах следствия.

О задержании судна с россиянами сообщалось 5 октября. Газета La Figaro писала, что на борту корабля нашли более тонны кокаина стоимостью «несколько десятков миллионов евро». По данным источника, близкого к расследованию, судно под либерийским флагом следовало из Бразилии в один из североевропейских портов.