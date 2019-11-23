Судно с россиянином и 22 украинцами на борту задержали в Малайзии

Сухогруз New Orion, шедший под флагом Камеруна, задержали в Малайзии. Об этом в Facebook сообщило российское посольство в Малайзии.

По данным дипмиссии, на борту судна находились 22 гражданина Украины и один россиянин. Его имя и фамилия выясняются. «Посольство внимательно следит за развитием ситуации», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел 21 ноября в 14:30 по местному времени в территориальных водах государства, сообщило Агентство по охране морских границ Малайзии.

Отмечается, что малайзийские власти назвали причиной задержания отсутствие разрешения на якорную стоянку. Проводятся следственные действия.

В сентябре северокорейские браконьеры атаковали российских пограничников в районе банки Кито-Ямато (исключительная экономическая зона России в Японском море). Трое военнослужащих получили ранения. Позднее Россия отчиталась о задержании более 80 граждан Северной Кореи, занимавшихся браконьерством на двух рыболовных шхунах.

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