Украинских моряков поймали на перевозке двух тонн кокаина

Уголовный суд Лилля во вторник, 10 сентября, приговорил девять украинских моряков к тюремному заключению сроком от 5 до 8 лет за перевозку более 2,3 тонны кокаина из Венесуэлы. Об этом сообщает Ouest France.

Суд по требованию таможни также приговорил моряков совместно и по отдельности к штрафу в размере 75 миллионов евро.

Для всех осужденных, кроме одного, установлен пожизненный запрет на посещение Франции.

Дела в отношении капитана судна Carib Palm (гражданина Грузии) и еще двух моряков будут позднее рассматриваться специальным судом присяжных.

11 декабря 2015 года французский патрульный катер обнаружил грузовое судно в очень плохом состоянии под молдавским флагом у берегов Па-де-Кале. Капитан корабля рассказал, что они следуют в польский Гданьск без какого-либо груза на борту. Во время проверки был обнаружен тайник, в котором находились более двух тонн наркотика с чистотой 75 процентов. Эксперты оценили находку в 360 миллионов евро.

Во время следствия моряки, родившиеся в период с 1968 по 1992 год и нанятые в Херсоне зарегистрированной на Маршалловых Островах крюинговой компанией, заявили, что до последнего момента не знали о незаконном грузе. По их словам, им угрожали расправой, если они решат покинуть судно.

2 сентября испанские силовики перехватили в Атлантическом океане яхту с почти 800 килограммами кокаина. Судно было зафрахтовано сербской мафией. В результате спецоперации были задержаны шесть человек. Это трое членов экипажа — серб, мексиканец и россиянин, — а также три человека в Сербии. Кокаин был спрятан в каркасе судна.