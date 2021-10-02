Во Франции обстреляли пытавшихся уплыть в Великобританию мигрантов

Сотрудники полиции расположенного на севере Франции муниципалитета Дюнкерк обстреляли резиновыми пулями мигрантов, которые пытались спустить на воду лодку и переплыть Ла-Манш. Об инциденте сообщает Daily Mail.

Под обстрел попали восемь курдов, которые готовили к отплытию лодку. Судно должно было доставить в Великобританию 40 человек. По факту произошедшего проводится расследование.

Двоих раненых курдов госпитализировали, у одного из них зафиксирован перелом руки. Пострадавшие и их сообщники утверждают, что стрелявшие в них резиновыми пулями офицеры смеялись, наблюдая за их мучениями.

Инцидент произошел на фоне недавнего заявления главы МВД Великобритании Прити Патель, пригрозившей, что Соединенное Королевство не выплатит Франции 54 миллиона фунтов за патрулирование пляжей в северной части страны, если поток мигрантов не снизится.

Ранее стало известно, что Великобритания начнет разворачивать пересекающие Ла-Манш лодки с мигрантами. Отмечалось, что с 6 по 9 сентября через Ла-Манш переплыли 1500 мигрантов на лодках. Также стало известно, что Патель не смогла согласовать совместные меры по предотвращению нелегальной миграции через пролив со своим французским коллегой Жеральдом Дарманеном.