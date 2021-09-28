Марин Ле Пен раскрыла подробности своей антимигрантской политики

Ле Пен: если меня изберут президентом, я инициирую референдум по контролю за мигрантами

В случае победы на выборах президента Франции в 2022 году лидер консервативной партии «Национальное объединение» и депутат французского Национального собрания Марин Ле Пен инициирует референдум по вопросу о контроле за мигрантами. Об этом и о других подробностях своей антимигрантской политики Ле Пен рассказала на своей странице в Twitter.

Она назвала иммиграцию главной проблемой XXI века. По мнению политика, такое положение дел сложилось из-за особенностей демографии стран третьего мира. Подход к решению проблем миграции, согласно словам Ле Пен, определит баланс в мире и выживание народов Европы.

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По ее мнению, все законы, касающиеся миграционной политики Франции, были приняты правительством за спинами граждан и против их воли. Ле Пен осудила такие акты, как закон о воссоединении семей мигрантов и закон о поддержке несовершеннолетних мигрантов. Она также раскритиковала Марракешский пакт ООН, принятый в 2018 году и облегчивший приток мигрантов в европейские страны.

Ле Пен также сообщила, что собирается предложить французам на референдуме: запрет на выдачу пособий нелегалам, высылку иностранцев-правонарушителей, прекращение воссоединения семей. По ее словам, полный объем поддержки во Франции должны получать только семьи французских граждан.

Эти меры, согласно планам Ле Пен, будут направлены на то, чтобы «гарантировать французскому народу право оставаться самим собой». В случае победы на выборах Ле Пен также собирается запретить «позитивную дискриминацию» и создать строгие условия ассимиляции для легальных мигрантов.

13 сентября стало известно, что кандидатами на пост президента Франции станут Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.