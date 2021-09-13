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Стали известны кандидаты на президентских выборах во Франции

Политические силы Франции объявили кандидатов на президентские выборы
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Анн Идальго
Анн Идальго
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Политические парии Франции объявили своих кандидатов, готовых участвовать в президентских выборах. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным агентства, кандидатами на пост президента страны станут лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, мэр Парижа Анн Идальго, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Республиканская партия проведет среди участников праймериз. Ожидает , что главным кандидатом будет бывший переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье.

Президент Франции Эммануэль Макрон пока официально не объявил о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок.

В июне партия Макрона «Вперед, республика!» провалила региональные выборы: она получила всего 10,4 процента голосов. В первом туре лидирует консервативная партия «Республиканцы» (получила 28,7 процента голосов), на втором — партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен (19,4 процента). Партия Макрона оказалась лишь на четвертом месте.

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