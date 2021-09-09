Великобритания начнет разворачивать пересекающие Ла-Манш лодки с мигрантами

Пограничной службе Великобритании разрешается разворачивать лодки с мигрантами, пересекающие Ла-Манш, у британских берегов. Об этом заявила глава МВД Великобритании Прити Патель, передает «Би-би-си».

Издание сообщает, что с шестого по девятое сентября через Ла-Манш переплыли 1500 мигрантов на лодках. Также стало известно, что Патель не смогла согласовать совместные меры по предотвращению нелегальной миграции через пролив со своим французским коллегой Жеральдом Дарманеном.

«Би-би-си» обращает внимание на международное право, которое гласит, что люди, которым грозит гибель в море, должны быть спасены. При этом правительство Великобритании заявило, что необходимо использовать все возможные тактики борьбы с нелегальной миграцией. В британском МВД заверили, что будут искать самые безопасные варианты антимигрантской политики.

24 августа британские пограничники сообщили, что за этот день задержали рекордное количество мигрантов — 828 человек. Все они переплыли Ла-Манш на 30 лодках. Французские власти в тот же день задержали 193 человека за нелегальную миграцию.