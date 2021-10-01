Бывшие офицеры германской армии планировали нападения на мигрантов

Полиция Германии ведет расследование дела против бывших офицеров германской армии, которые, по версии следствия, планировали нападение на мигрантов. Об этом сообщает Spiegel.

Органы безопасности подозревают военно-спортивную группу бывших десантников и резервистов Бундесвера в сговоре с целью убийства. Девять подозреваемых в возрасте от 37 до 53 лет обвиняются в руководстве вооруженной группировкой и присоединении к ней.

По данным газеты, полковник Йенс Г. организовал военно-спортивные учения и поддерживал контакт с сотрудником Министерства обороны Германии, которого военная контрразведка ФРГ подозревает в экстремизме. Представители прокуратуры подтвердили, что основным мотивом создания группы была ксенофобия.

В начале сентября следователи провели ряд обысков в Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии и Берлине. Правоохранители изъяли оружие, боеприпасы и материалы, свидетельствующие о правых экстремистских настроениях в рядах резервистов.

Ранее полиция Германии в ходе спецоперации в городе Хаген задержала 16-летнего сирийца и еще несколько человек, подозревающихся в подготовке нападения на синагогу. Иностранная спецслужба предупредила Германию об исламисте, который при общении с собеседником в одном из чатов рассказал о планируемом взрыве в синагоге.