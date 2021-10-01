Водитель-серб выгнал мигрантов из автобуса и попал на видео

В Сербии водитель выгнал мигрантов из автобуса и пригрозил им автоматом «Застава M70»

Водитель в Сербии выгнал нескольких мигрантов из автобуса, пригрозив им расправой, и попал на видео. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Новости Сербии».

Так, сначала приезжие отказались покидать автобус, и серб пригрозил, что достанет автомат «Застава M70» и патроны, чтобы выстрелить им в голову.

«Не нужно нам такое в Сербии. Я служил своей стране и дал клятву ее защищать. Было бы с собой оружие, поубивал бы их», — цитирует канал водителя.

Все мигранты в итоге покинули транспортное средство. Один из них показал сербу неприличный жест.

В конце сентября Министерство внутренних дел Польши разослало сообщения на мобильные телефоны мигрантов, прибывших на территорию страны, с требованием покинуть страну и вернуться в Минск. Также приезжие получили ссылку на сайт, где на английском, французском, арабском, русском и польском языках опубликовано предупреждение, что незаконное пересечение границы «может привести к тюремному заключению».