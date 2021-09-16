Полиция Германии задержала планировавшего взрыв в синагоге сирийца

Полиция Германии задержала несколько человек из-за угрозы взрыва в синагоге

Полиция Германии задержала несколько человек, подозревающихся в подготовке нападения на синагогу. Об этом сообщает der Spiegel со ссылкой на министра внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберта Ройля.

По его словам, немецкие органы безопасности получили наводку от иностранной спецслужбы об угрозе теракта. Служба предупредила Германию об исламисте, который при общении с собеседником в одном из чатов рассказал о планируемом взрыве в синагоге.

В ходе спецоперации в городе Хаген правоохранители задержали 16-летнего сирийца и еще несколько человек, находившихся с ним в этот момент. Также полиция устроила в синагоге обыск для обнаружения взрывоопасных предметов, но ничего не обнаружила.

Глава МВД не ответил, причастны ли к этому делу остальные задержанные вместе с 16-летним подозреваемым.

Ранее в украинском городе Днепр взорвался автомобиль с двумя людьми в салоне. В результате взрыва погибли бывший сапер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Кавлак и начальница регионального отдела связей со СМИ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Дарья Гречищева. Полиция рассматривают теракт как основную версию произошедшего.