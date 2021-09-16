На Украине в результате взрыва в горах погибли туристы

На Украине двое туристов погибли от взрыва после разжигания огня в горах

На Украине во время похода в горах погибли два человека. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) страны.

По данным ведомства, группа туристов из 12 человек, включая двоих детей, устроила привал в долине Под-Берды вблизи села Вороненко Ивано-Франковской области Украины. Путешественники разожгли костер, после чего произошел взрыв. В итоге погибли два человека, еще сообщается ГСЧС о трех пострадавших, получивших тяжелые ранения. Кроме того, один турист был контужен.

В ГСЧС отметили, что для поиска и транспортировки пострадавших привлекались 30 сотрудников ведомства и шесть единиц техники. Всех пострадавших уже доставили в медицинские учреждения. Сейчас на месте происшествия ведутся работы по выяснению обстоятельств взрыва.

15 сентября стало известно, что при взрыве автомобиля в украинском городе Днепр погибли бывший сапер Вооруженных сил (ВСУ) страны, ветеран боевых действий в Донбассе Алексей Кавлак и начальница регионального отдела связей со СМИ ГСЧС Дарья Гречищева.

Взрыв в салоне автомобиля Nissan Primera прогремел на одном из центральных проспектов города. Местная полиция сообщила, что рассматривает версию о теракте в качестве приоритетной.