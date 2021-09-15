Раскрыты личности жертв теракта на Украине

При взрыве автомобиля в украинском городе Днепр погибли бывший сапер Вооруженных сил (ВСУ) страны, ветеран боевых действий в Донбассе Алексей Кавлак и начальница регионального отдела связей со СМИ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Дарья Гречищева. Личности погибших раскрыли источники издания «Страна.ua» в правоохранительных органах.

Взрыв в салоне автомобиля Nissan Primera прогремел на одном из центральных проспектов города утром 15 сентября. Местная полиция сообщила, что рассматривает версию о теракте в качестве приоритетной. При этом, по данным портала, силовики не исключают и других версий: пара могла перевозить взрывчатку и подорваться по неосторожности или стать жертвой умышленного убийства.

Отмечается, что в июле текущего года Гречищева оставила на своей странице в Facebook пост об опасности применения взрывчатки. «Угроза стать жертвой взрывоопасных предметов выше, чем думает большинство населения», — указывала чиновница.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила ФСБ России в попытке ликвидировать одного из своих военных специалистов, устроив взрыв в его автомобиле. Спецслужба утверждает, что исполнить заказ должен был «российский агент» из числа украинских граждан. Имя потенциальной жертвы при этом не разглашается.