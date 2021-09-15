Украинская полиция сообщила о теракте из-за взрыва автомобиля в Днепре

Украинская полиция сообщила о гибели двух человек в Днепре в результате теракта

В украинском городе Днепр взорвался автомобиль с двумя людьми в салоне, по предварительной версии, это произошло в результате теракта. Сообщение об этом появилось на сайте Национальной полиции региона.

По данным силовиков, взрыв прогремел утром 15 сентября в автомобиле Nissan Primera на одном из центральных проспектов города. В салоне находились мужчина и женщина, они погибли до приезда врачей. На место выехала группа взрывотехников и криминалистов. Они рассматривают теракт как основную версию произошедшего.

«Личности погибших уже установлены по документам, обнаруженным на месте происшествия. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство», — говорится в сообщении полиции. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила ФСБ России в попытке ликвидировать одного из своих военных специалистов, устроив взрыв в его автомобиле. Спецслужба утверждает, что исполнить заказ должен был «российский агент» из числа украинских граждан. Имя потенциальной «жертвы» при этом не разглашается.