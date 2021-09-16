Генконсульство подтвердило смерть российского ребенка в Турции

Генконсульство России в Анталье подтвердило смерть четырехлетнего россиянина в местной больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя дипмиссии.

Генеральное консульство подтвердило факт регистрации смерти ребенка во время его нахождения с родителями на отдыхе на турецком курорте. Отмечается, что малолетний россиянин скончался 10 сентября в одной из больниц Антальи, куда ранее был госпитализирован с симптомами отравления.

Причины летального исхода указаны в свидетельстве о смерти, оформленном медучреждением. 15 сентября тело мальчика транспортировали в Россию.

Ранее в сентябре стало известно о смерти четырехлетнего мальчика из Москвы в курортном городе Анталья при загадочных обстоятельствах. Через несколько дней после начала отдыха у ребенка начало ухудшаться самочувствие: появились тошнота и слабость. Его госпитализировали, но через несколько дней он скончался.