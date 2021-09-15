Появилось видео фигурантов дела об организаторах диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ показала видео с рассказом фигуранта об организаторах диверсии на газопроводе в Крыму

ФСБ опубликовала видео с рассказом фигуранта дела о диверсии на газопроводе в Крыму. На записи задержанный называет организаторов теракта из «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещен в России) и украинской разведки, передает РИА Новости.

На кадрах двое молодых людей говорят, что познакомились с заместителем председателя «Меджлиса» Нариманом Джеляловым, который свел их с Сергеем из Главного управления разведки (ГУР) Украины. Они заявили, что спецслужбы использовали их для оказания влияния на крымских татар и для того, чтобы вызвать враждебность к России. В Херсоне им вручили взрывное устройство для диверсии. Сергей пообещал им 50 тысяч гривен. Люди из украинской разведки угрожали им, шантажируя детьми.

На видео исполнители теракта Асан и Азиз Ахтемовы.

Ранее 15 сентября ФСБ России назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму — от исполнителей до кураторов из украинской разведки.

23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России («Диверсия»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.