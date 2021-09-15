ФСБ раскрыла число осужденных сторонников запрещенного крымского «Меджлиса»

ФСБ задержала за 5 лет 300 сторонников запрещенного «Меджлиса», 32 человека были осуждены

Сотрудники ФСБ за пять лет пресекли деятельность более 300 сторонников запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа», осуждены за экстремизм 32 человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Спецслужбы предотвратили 53 антироссийские акции, которые пытались провести экстремисты «Меджлиса». С 2016 года к уголовной ответственности было привлечено 50 человек, к административной — 306 человек.

Сторонники запрещенной организации получили почти 600 предупреждений от прокуратуры и полиции. Закрыт въезд в Россию 33 экстремистам.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров в 2021 году заочно осужден на шесть лет за организацию массовых беспорядков в 2014 году.

Верховный суд Крыма запретил Меджлис крымских татар в апреле 2016 года.

Ранее 15 сентября ФСБ России назвала имена всех причастных к диверсии на газопроводе в Крыму — от исполнителей до кураторов из украинской разведки.

23 августа в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 УК России («Диверсия»), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.