Замглавы «Меджлиса» обвинили в совершении диверсии в Крыму

Заместителю председателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Нариману Джелялову ужесточили обвинение по уголовному делу. Как рассказал в своем Facebook его адвокат Николай Полозов, следствие переквалифицировало его действия с пособничества в совершении диверсии на полноценное участие в диверсии.

«Также в рамках следственных действий после предъявления обвинения был осуществлен допрос обвиняемого. Нариман Джелялов воспользовался правом обвиняемого не давать показания», — написал он.

Материалы по теме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой «Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине

Известно, что в настоящее время Джелялова содержат в СИЗО Симферополя, он находится в двухместной камере с еще одним сокамерником — фигурантом дела в отношении свидетелей Иеговы (запрещенная в России религиозная организация). «Состояние здоровья Наримана Джелялова удовлетворительное, моральный настрой позитивный», — уточнил Полозов.

Диверсия, о которой идет речь, произошла в конце августа. В селе Перевальном между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. В ФСБ происшествие посчитали диверсией, а в ее подготовке обвинили украинскую разведку и организацию «Меджлис крымско-татарского народа». Полицией было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. По подозрению в преступлении задержали замглавы «Меджлиса» Наримана Джелялова и еще нескольких крымчан.