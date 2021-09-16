Раскрыты новые подробности теракта на Украине

Причиной гибели бывшего сапера Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексея Кавлака и начальницы регионального отдела связей со СМИ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Дарьи Гречищевой в городе Днепр стало самодельное взрывное устройство. Новые подробности инцидента раскрыл агентству «Интерфакс-Украина» источник в правоохранительных органах.

По его словам, бомба могла быть закреплена к днищу автомобиля и сдетонировала, когда одна из жертв села в машину. Он указал на то, что пока силовики изучают и другие версии произошедшего, однако такой сценарий рассматривается в качестве приоритетного.

Взрыв в автомобиле Nissan Primera произошел утром 15 сентября на одном из центральных проспектов Днепра. В салоне находились два человека, они погибли до приезда врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о теракте, при этом не исключая, что пара сама могла перевозить взрывчатку и подорваться по неосторожности.

Позднее издание «Страна.ua» сообщило, что погибшая могла знать о готовящемся покушении. «Угроза стать жертвой взрывоопасных предметов выше, чем думает большинство населения», — писала чиновница в своих соцсетях за два месяца до инцидента.