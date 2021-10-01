Европа перестала ущемлять права ЛГБТ и мигрантов на парковках

В Германии появились специальные парковочные места для представителей ЛГБТ и мигрантов

Права представителей ЛГБТ и мигрантов в Европе перестали ущемлять даже на парковках. В городе Ханау (Германия) появилась подземная автостоянка с особыми местами для представителей этих сообществ, пишет Daily Mail.

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Дорожная компания Hanauer Parkhaus GmbH (HPG) выделила три парковочные площадки для водителей-членов меньшинств — стену перед ними окрасили в радужный флаг. По словам главы наблюдательного совета HPG Томаса Морлока, эта мера должна помочь мигрантам и ЛГБТ-людям чувствовать себя более защищенными.

Не уточняется, как именно работники парковки будут определять, принадлежит ли водитель к одной из представленных групп, но сотрудники HPG заявили, что будут вести мониторинг с помощью камер. Позже Морлок признался, что специальные места появились как своеобразный символ «толерантности и разнообразия», и парковаться на них могут представители любой сексуальной ориентации и национальности.

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