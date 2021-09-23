В США появился специальный банк для женщин

В США открыли первый банк для помощи женскому бизнесу

В американском городе Чикаго появился «Первый женский банк» (First Women’s Bank). Основательницы финансовой организации хотят сократить гендерный разрыв в предпринимательской среде и облегчить для женщин получение денег на бизнес, пишет газета Chicago Sun-Times.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Вопреки всему. Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?

Одна из владелиц «Первого женского банка» Мелисса Уайден считает, что в бизнес-среде США у женщин и мужчин неравный доступ к капиталу. Предпринимательница ссылается на соответствующее исследование, которое доказало, что предприятиям во главе с женщинами кредиты одобряют значительно реже, при том что мужчины чаще становятся банкротами. Генеральный директор банка Марианна Маркович утверждает, что содействие гендерному равенству — это не специальный пиар-ход, а реальная возможность помочь решить проблему, которая обострилась в последние несколько лет.

Помимо выдачи денег, сотрудники банка будут консультировать американок по бизнес-вопросам и помогать на всех этапах развития собственного дела. Особое внимание будет уделено темнокожим женщинам. «Первый женский банк» поддерживают крупные компании — сеть ресторанов быстрого питания Wendy’s, медиа корпорация Comcast, Международный зал теннисной славы. Инвестором и консультантом банка стала также бывшая теннисистка Билли Джин Кинг.

Ранее выяснилось, что российские женщины тоже оказались ответственнее мужчин при выплате кредитов. По подсчетам экспертов, просрочек не допускает 87 процентов из них, в то время как среди мужчин эта доля ниже — 82 процента.

