Британские банки уличили в ущемлении женщин

Сотрудницы британских инвестиционных банков зарабатывают на 44,5 процента меньше, чем их коллеги-мужчины (56 пенсов на каждый фунт доходов). Анализ средней почасовой оплаты в десяти крупных кредитных организациях позволил уличить работодателей в банковской сфере страны в ущемлении женщин, пишет Bloomberg.

Британская финансовая организация HSBC, обслуживающая инвестиционные операции, продемонстрировала самую большую разницу в оплате труда — заработок женщин на 54,4 процента меньше доходов мужчин. Разрыв в зарплате сократился на 0,7 процентных пункта по сравнению с 2020 годом. Кроме того, только девять процентов самых высокооплачиваемых сотрудников HSBC — женщины. По этому показателю банк также оказался худшим представителем в выборке.

Хотя улучшение в этом году показало большинство банков, прогресс в преодолении гендерной несправедливости все еще незначителен. В рейтинге неравенства доходов за HSBC следуют JP Morgan Securities (53,1 процента) и Goldman Sachs International (51,8 процента). Лучшие результаты — то есть наименьший разрыв в доходах — показали инвестбанки DB Group Services (32,2 процента), NatWest Markets (33,4 процента) и BNP Paribas London Branch (35,1 процента). Однако не все кредитные организации страны отчитались о размере зарплат, так как во время пандемии правительство Великобритании разрешило компаниям откладывать предоставление этой информации.

Отчетность о гендерном разрыве в оплате труда стала обязательной в Великобритании в 2017 году и дает представление о том, насколько доходы женщин отстают от доходов мужчин. При анализе сравниваются доходы всех женщин и всех мужчин в компании, вне зависимости от того, выполняют они одинаковую работу или разную. Кроме того, при подсчетах не учитывается опыт и место проживания сотрудников и сотрудниц.

В США нашли иной способ сократить гендерный разрыв в финансовом секторе: в Чикаго открылся первый в мире банк для женщин. Основательницы кредитной организации намерены облегчить женщинам процесс получения финансирования для своего бизнеса.