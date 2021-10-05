Россия запросила у Франции информацию о задержании судна с россиянами на борту

Посольство РФ запросило у Франции данные о россиянах на задержанном в Дюнкерке судне

Посольство России во Франции в курсе ситуации с задержанием судна в порту Дюнкерка, на борту которого предположительно находились россияне. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Александр Макогонов.

Он уточнил, что по данному вопросу французским властям был направлен соответствующий запрос для получения официальной информации.

Ранее газета La Figaro сообщила о том, что на борту судна нашли более тонны кокаина стоимостью «несколько десятков миллионов евро». По данным источника, близкого к расследованию, судно под либерийским флагом следовало из Бразилии в один из североевропейских портов. В общей сложности были задержаны 20 членов экипажа, среди которых якобы были россияне, украинцы, филиппинцы и граждане Эфиопии. Всех задержанных доставили в Париж. Расследование поручено Службе по борьбе с организованной преступностью.

В ноябре 2019 года в Малайзии было задержано судно с россиянином и 22 украинцами на борту. Малайзийские власти назвали причиной задержания отсутствие разрешения на якорную стоянку.