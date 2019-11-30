Судно с россиянами на борту задержано в Британии

В Великобритании задержано российское судно Jireh из-за проблем с документацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство.

Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма. Сообщается, что британские власти не имеют претензий к экипажу. Сейчас команда находится в порту острова Портленд. Задержание связывают с отсутствием или неверным оформлением документов. Посольство России в Лондоне отмечает, что никто из членов экипажа или их родственников к дипломатам не обращался.

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина рассказала, что нигирейская компания не выходят на связь. По ее словам, зарплаты морякам не выплатили, на борту заканчивается продовольствие и чистая питьевая вода. Красный Крест обеспечил моряков питанием, водой и одеждой.

Судно было задержано 26 ноября, однако известно об этом стало только сейчас. Оно отбуксировано в порт с отключенным электропитанием, так как портовые власти не дали разрешение встать на зимнюю стоянку на островах Джерси и Гернси.

Ранее в ноябре в Малайзии было задержано судно с россиянином и 22 украинцами на борту. Малайзийские власти назвали причиной задержания отсутствие разрешения на якорную стоянку.

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