Задержан первый замглавы администрации российского города

В Солнечногорске силовики пришли в здание администрации города. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Задержан первый замглавы администрации города Александр Квасников. По данным канала, чиновника заподозрили в получении взятки.

Свой пост Колесников получил в этом году.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали полковника полиции, начальника ОМВД России по району Ростокино Игоря Гоцуляка по подозрению в мошенничестве. Он может быть причастен к мошенничеству и посредничеству во взятке размером 84,6 миллиона рублей за помощь в назначении на должность начальника или заместителя главы управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Самарской области.