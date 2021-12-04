Полковника полиции Москвы арестовали по подозрению в мошенничестве

Пресненский суд Москвы арестовал полковника полиции, начальника ОМВД России по району Ростокино Игоря Гоцуляка по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Ему вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили агентству, что преступление было совершено в период, когда фигурант не являлся сотрудником органов внутренних дел.

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В полиции добавили, что в случае выявления вины Гоцуляка, он будет уволен и привлечен к ответственности по закону.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что подозреваемый может быть причастен к мошенничеству и посредничеству во взятке размером 84,6 миллиона рублей за помощь в назначении на должность начальника или заместителя главы управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Самарской области.

1 декабря в главном следственном управлении Следственного комитета по Москве возбудили уголовное дело в отношении полковника Гоцуляка, начальника полиции по Ростокино, сразу по двум статьям УК РФ: за мошенничество и посредничество во взятке. На следующий день, 2 декабря, Гоцуляка задержали. Кроме начальника полиции, в деле фигурируют пока что неустановленные лица.

