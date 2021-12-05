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Журналистка раскрыла главные модные тренды зимы

Редактор Who What Wear Юсра Сиддики: к зиме стоит обзавестись объемным вязаным шарфом
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Фото: Unsplash

Редактор модного портала Who What Wear Юсра Сиддики раскрыла главные тренды зимы 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналистка объяснила, что в новом сезоне в образе приветствуется комфорт и удобство, и посоветовала обратить внимание на трикотажные комплекты, состоящие из свитера и брюк. Они подходят как для дома, так и для прогулок на улице.

По этой же причине, по словам эксперта, зимой 2022 года стоит обзавестись объемным вязаным шарфом. Он не только поможет укрыть голову и шею от холода, но и станет стильным дополнением зимнего образа.

Также зимой 2022 года Сиддики порекомендовала обратить внимание на стеганые куртки, дутые жилеты и трикотажные лонгсливы с вырезами. Помимо этого, по ее словам, в тренде продолжают оставаться балаклавы и одежда из натуральной и искусственной кожи.

Кроме того, по информации издания, в моду возвращаются сапоги бренда Ugg и аксессуары, отделанные стразами.

В ноябре стилисты назвали еще несколько зимних трендов. Они посоветовали обратить внимание на полосатые свитера, которые можно носить как самостоятельный предмет одежды или повязать его на плечи в качестве аксессуара. Помимо этого, они подчеркнули актуальность свитеров с принтом омбре.

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