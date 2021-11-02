Стилисты назвали главные модные тренды зимы

Редакторы модного портала Who What Wear назвали восемь главных трендов на зиму 2021-2022 годов для создания стильного образа. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты посоветовали обратить внимание на полосатые свитера, которые можно носить как самостоятельный предмет одежды или повязать его на плечи в качестве аксессуара. Помимо этого, они подчеркнули актуальность свитеров с принтом омбре.

По словам экспертов, несмотря на наступление холодов, в тренде будут мини-юбки с клетчатым принтом, которые следует сочетать с плотными колготками и высокими сапогами. Для тех, кто не желает оголять ноги зимой, рекомендуется приобрести базовые широкие черные брюки свободного кроя.

В моду также войдет одежда с отделкой в виде бахромы и перьев. В первом случае стилисты советуют присмотреться к пальто и шарфам, а во втором — к рубашкам и платьям с «изюминкой» на подоле.

«Зимняя одежда не обязательно должна быть бежевой. Почему бы не привнести радость в холодные месяцы с помощью ярких цветов?» — пишут модные редакторы и предлагают делать выбор в пользу оранжевых, фиолетовых и зеленых водолазок.

В заключение они заявили, что в грядущем сезоне будут актуальны пуховики и куртки в стиле пэчворк.

В октябре стилисты Who What Wear перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х. Специалисты отметили, что в моду снова пришли джинсы с низкой посадкой. По их словам, эта одежда стала трендовой благодаря поколению Z. Кроме того, эксперты назвали зеленый главным цветом нового сезона.