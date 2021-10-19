Стилисты перечислили вновь вернувшиеся в моду тренды из 2000-х

Who What Wear: джинсы с низкой посадкой, ковбойские сапоги и ретро-принты вернулись в моду

Редакторы модного портала Who What Wear проанализировали современные тренды и перечислили предметы гардероба из 2000-х, которые вновь обрели актуальность в 2021 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты заявили, что в моду вернулись джинсы с низкой посадкой. По их словам, эта одежда стала трендовой благодаря поколению Z. Кроме того, эксперты назвали зеленый главным цветом нового сезона и порекомендовали совмещать в образе сразу несколько вещей указанного оттенка.

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Помимо этого, редакторы посоветовали читателям приобрести пару ковбойских сапог. Они заверили, что подобная обувь — отличная инвестиция, поскольку она регулярно возвращается в моду. Также в 2021 году новую волну популярности получили ретро-принты в виде геометрических форм, завитков и цветочных узоров.

Более того, согласно материалу, опять стали трендовыми капроновые колготки с необычными узорами. Вдобавок в подборку попали резиновые и кожаные сабо и джинсовые куртки различного кроя.

Ранее в октябре стилисты перечислили семь уместных нарядов для гостей свадеб. В список вошло однотонное вечернее платье в пол с аксессуарами и обувью в тон наряда. Также эксперты порекомендовали отдавать предпочтение ярким цветам, например, горчичному.