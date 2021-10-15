Стилисты перечислили семь уместных нарядов для гостей свадеб

Платье в пол и классические брюки с рубашкой назвали уместными нарядами для свадьбы

Редакторы модного портала Who What Wear назвали семь уместных нарядов, в которых можно прийти на чужую свадьбу. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, стилисты перечислили удачные образы для гостей на церемонию бракосочетания. Например, в список вошло однотонное вечернее платье в пол с аксессуарами и обувью в тон наряда. Эксперты рекомендуют отдавать предпочтение ярким цветам, например, горчичному.

Другой уместный вариант образа для вечернего события — темные классические брюки в сочетании со светлой рубашкой из атласа или шелка и лодочками на каблуках. Модные редакторы советуют присмотреться к верху с объемными рукавами и принтом в крупный горох.

Если торжество будет длиться целый день, то стилисты предлагают сделать выбор в пользу приталенного платья длины миди с нейтральным цветочным рисунком. Его следует сочетать с туфлями и босоножками на устойчивом широком каблуке.

На свадьбу, которая проводится за городом, гостям посоветовали надевать платья свободного кроя с цветочными узорами. При этом цвет можно выбирать в зависимости от времени года.

По словам специалистов, беспроигрышным вариантом станет брючный костюм в сочетании с закрытыми туфлями на каблуках. Отмечается, что можно выбирать как яркие однотонные комплекты, так и наряды с необычным принтом. Помимо этого, удачно будут смотреться атласные наряды в бельевом стиле, состоящие из рубашки и юбки одного цвета.

Наконец, стилисты разрушили стереотип о том, что на свадьбу нельзя приходить в черном. Они советуют обратить внимание на платья длины миди и сочетать их с туфлями, которые оформлены стразами — с помощью такой обуви наряд станет более праздничным.

Ранее в октябре модные редакторы портала Who What Wear назвали пять вечно модных стрижек. Среди них, например, укороченный боб во французском стиле, который одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Поклонницами такой стрижки являются редактор модного журнала Vogue Анна Винтур, писательница Алекса Чанг, предпринимательница Ким Кардашьян.