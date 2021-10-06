Сестру жениха раскритиковали за попытку затмить невесту белым платьем

Гостья пришла на свадьбу в светлом наряде и подверглась критике за попытку затмить невесту. Соответствующий пост появился на Reddit.

Анонимная пользовательница сети опубликовала фото, на котором она вместе с мужем и золовкой позирует в пышном свадебном платье белого цвета с декольте и букетом в руке. При этом гостья запечатлена в облегающем длинном платье молочного оттенка.

«Сестра моего мужа надела на нашу свадьбу наряд, который выглядит светлее, чем мое платье. Она проигнорировала нашу просьбу переодеться, а позже разместила совместные фото во всех своих соцсетях, хотя мы сначала хотели поделиться ими с самыми близкими. С букетом стою я, но по кадру трудно понять, кто из нас невеста», — пожаловалась она.

Кроме того, виновница торжества отметила, что ее жених хотел выгнать гостью, но не стал этого делать по просьбе будущей жены. «Он игнорировал ее почти весь вечер. Нас втроем запечатлели ее родители, потому что фотограф отказался подходить к ней из-за ее наряда», — добавила героиня материала.

Пользователи сети обругали поведение золовки в комментариях. «Супер странно, что она оделась как невеста на свадьбу своего брата», «Без букета я бы не понял, кто из вас был невестой. Фу», «Все ради внимания», «Человек, который готов одеться, как невеста, на чужой свадьбе, показывает, что в нем нет ни капли порядочности и уважения к паре», — негодовали они.

В сентябре невеста заставила беременную подругу надеть тесное платье на свадьбу. Женщина, имя которой не указано, объяснила, что подруга захотела, чтобы на ее свадьбе все девушки были одеты в одинаковые платья. По словам гостьи, свадьба состоится в период, когда она будет на пятом месяце беременности, и выбранный наряд будет тесным и неудобным из-за ее живота.