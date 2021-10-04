Гостью свадьбы раскритиковали за попытку затмить невесту

Девушка захотела прийти на церемонию бракосочетания в чересчур нарядном платье и подверглась критике в сети. Соответствующий ролик и комментарии появились в TikTok.

На размещенных в сети кадрах Бритни Рэй (Brittney Rae) объяснила, что купила темно-зеленое бархатное платье длины макси за 300 долларов (22 тысячи рублей). По словам гостьи, за несколько дней до торжества она решила перешить наряд, поскольку ей разонравился его дизайн. Так, Рэй укоротила длину платья и рукава, а также сделала область декольте более открытой.

Публикация стала вирусной и набрала 1,3 миллиона просмотров. Пользователи сети обвинили девушку в попытке затмить невесту. «Это чересчур красивое платье. Ты не забыла, что это не твой праздник?», «Не пытайся делать вид, что тебе не хочется быть на свадьбе самой красивой. Мы прекрасно видим, зачем ты это сделала», «Как тебе не стыдно?», «Это неадекватное поведение. Ты плохая подруга», «Я в шоке с твоего поступка», — высказывались они.

Героиня материала, в свою очередь, ответила на многочисленные обвинения хейтеров в комментариях под постом. «Если бы я хотела превзойти невесту на ее же празднике, я бы придумала что-нибудь получше, чем самодельное зеленое платье», — подчеркнула она.

При этом другие юзеры похвалили блогершу за проделанную работу. «Великолепное платье! Получилось гораздо лучше, чем было раньше!», «Вы очень талантливая!», «Вот это я понимаю! Мастерская работа!», «Восхитительный образ! Вам очень идет!», «Невероятно красиво!» — писали они.

В сентябре невеста заставила беременную подругу надеть тесное платье на свадьбу. Женщина, имя которой не указано, объяснила, что подруга захотела, чтобы на ее свадьбе все девушки были одеты в одинаковые платья. По словам гостьи, свадьба состоится в период, когда она будет на пятом месяце беременности, и выбранный наряд будет тесным и неудобным из-за ее живота.