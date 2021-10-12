Стилисты назвали пять вечно модных стрижек

Редакторы Who What Wear перечислили пять причесок, которые не теряют своей актуальности

Редакторы модного портала Who What Wear назвали классические прически, которые не теряют своей актуальности. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Стилисты проанализировали фотографии знаменитостей и моделей разных десятилетий и выделили пять вечно модных стрижек. Среди них, например, укороченный боб во французском стиле, который одинаково хорошо смотрится как на прямых, так и на волнистых волосах. Поклонницами такой стрижки являются редактор модного журнала Vogue Анна Винтур, писательница Алекса Чанг, предпринимательница Ким Кардашьян.

В список также вошел волнистый удлиненный боб, который предпочитают актрисы Марго Робби, Лили Джеймс и Мила Кунис.

Помимо этого, популярными среди женщин остаются длинные волосы с «лесенкой», которая придает им объема и текстуры. В течение нескольких лет такой прически придерживались супермодели Эмили Ратаковски, Рози Хантингтон-Уайтли и певица Бейонсе.

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Небрежная удлиненная челка также не теряет актуальности. С такой прической ходили актрисы Эмму Стоун, Зендаю и Сьюки Уотерхаус.

Наконец, по сей день в тренде остается короткая стрижка пикси, которая придает образу шик и дерзость. По словам специалистов, такая прическа неподвластна времени. С ней выходили на публику актрисы Джада Пинкетт-Смит, Зои Кравиц и супермодель Кара Делевинь.

В августе редакторы модного портала Who What Wear назвали прически, которые визуально увеличивают густоту волос. Так, обладательницам тонких волос больше всего подойдут короткие стрижки. По словам экспертов, для достижения лучшей густоты следует пользоваться средствами в виде спрея или пены со специальным составом, который способствует появлению прикорневого объема.