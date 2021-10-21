Стилисты назвали любимую обувь знаменитостей на осень 2021 года

Редакторы модного портала Who What Wear проанализировали фотографии знаменитостей и назвали обувь, которая стала их любимым трендом осенью 2021 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет об обуви на плоской подошве, такой как балетки, мюли, броги, мокасины и лоферы. Стилисты заявили, что последнюю модель обуви звезды предпочитают носить чаще всего. Так, например, супермодель Джиджи Хадид попала в объектив папарацци в кожаных черных лоферах с квадратным мысом в сочетании с брюками синего цвета и укороченным бежевым жилетом.

В свою очередь супермодель Кендалл Дженнер выбрала для прогулки по улицам Нью-Йорка черные мокасины на толстой подошве, бежевые брюки свободного кроя и бордовый трикотажный жилет, который она надела поверх белой футболки.

Актриса Зои Кравиц полюбила носить классические черные лоферы бренда Chanel с повседневной одеждой: широкими брюками молочного цвета и базовой футболкой такого же оттенка. В то же время актриса Кэти Холмс отдает предпочтение кожаным лоферам итальянского модного дома Gucci в сочетании с укороченными брюками в цвете охра и базовой белой рубашкой.

Модные редакторы отметили, что супермодель Белла Хадид, будучи поклонницей стиля 1990-х и нулевых годов, выбрала для себя грубые лоферы с квадратным носом. Ее коллега Ирина Шейк, напротив, решила создать более нежный образ, надев черные мюли с белыми носками и коротким черным платьем.

В сентябре стилисты Who What Wear назвали самые модные цвета одежды на осень 2021 года. Выяснилось, что трендовыми стали кобальтовый синий, который пришел на смену пудрово-голубому оттенку. Вдобавок в список вошли различные оттенки зеленого цвета.