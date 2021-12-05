Один погиб и двое пострадали при обрушении горно-обогатительного комбината

Один человек погиб и двое пострадали при обрушении неэксплуатируемого 13-этажного здания на территории бывшего горно-обогатительного комбината «Туваасбест» в республике Тува. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

«В 12:17 при демонтаже неэксплуатируемого здания горно-обогатительного комбината "Туваасбест" города Ак-Довурака произошло обрушение конструкций, в результате чего под завалами оказались двое рабочих. Один человек погиб, один пострадал», — сообщили в ведомстве.

На поиски второго рабочего среди завалов спасателям потребовалось более девяти часов. «В 21:30 пострадавший извлечен, передан медикам» — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что сотрудникам службы удалось оперативно определить местонахождения пострадавшего, однако сами работы осложнялись низкими температурами воздуха (-25 градусов), а также тем, что разбор завалов проводился вручную. «Проезд тяжелой техники к месту проведения работ был затруднен обрушившимися конструкциями», — пояснили в МЧС.

В районе нахождения пострадавшего спасатели установили тепловые пушки для поддержания необходимой для жизни температуры. Кроме того, дополнительно из Кызыла был доставлен универсальный мобильный обогреватель «Горыныч» на базе «Камаза».

2 декабря В приморском крае на руднике «2-й Советский» произошло обрушение породы. В момент инцидента на месте находились 16 человек, один рабочий серьезно пострадал. Местная прокуратура начала проверку.