В российском регионе обрушился рудник

На руднике «2-й Советский» в Приморском крае произошло обрушение породы, в момент инцидента на месте находились 16 человек, один рабочий серьезно пострадал. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

На месте происшествия работает группа горноспасателей. Пострадавшего горняка подняли на поверхность и передали медикам.

Прибывший на место инцидента прокурор приморского Дальнегорска Антон Быков заявил о начале проверки. «Прокуратура даст оценку обстоятельствам и причинам произошедшего, проверит исполнение законодательства о промышленной безопасности, соблюдение требований законодательства по охране труда на предприятии», — заверил он.

Взрыв метана в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 96 человек — часть из них уже выписали из больницы.

Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.