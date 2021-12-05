Прокативший полицейского на капоте россиянин оказался без прав

Опознан житель Дербента, наехавший на инспектора ДПС и прокативший его на капоте

Опознан житель Дербента, наехавший на инспектора ДПС и прокативший его на капоте машины. Об этом в Instagram сообщило МВД по Республике Дагестан.

Нарушителем оказался 27-летний Башаратов Мехман Назим-Оглы. После инцидента с полицейским он бросил автомобиль и скрылся, сейчас ведутся его поиски. Известно, что у него нет водительских прав. Находился ли он в состоянии опьянения, выяснится после его задержания.

Что именно побудило мужчину (при очевидной возможности избежать инцидента), стать фигурантом уголовного дела, еще предстоит выяснить, отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что полицейский решил остановить тонированную машину, но водитель проигнорировал его требование. Сотрудник ДПС попытался преградить дорогу и бросился на капот машины, которая не сбавила скорость. Через несколько метров мужчина упал. Полицейский, находясь на капоте, успел записать водителя на видео, ему грозит обвинение в насилии в отношении представителя власти.