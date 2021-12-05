Посол США прокомментировал ситуацию с прекращением выдачи виз россиянам

Посол США Салливан об отказе от выдачи виз россиянам: не столько решение, сколько факт

Посол США в России Джон Салливан прокомментировал ситуацию с прекращением выдачи виз россиянам. Об этом он рассказал в беседе с РБК.

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По его словам, отказ от выдачи виз в США гражданам России был «не столько решением, сколько фактом». Он отметил, что раньше у посольства Вашингтона в Москве был консульский отдел, в котором работали 60 человек, выдававшие иммиграционные и неимиграционные визы. Однако из-за высылки американских дипломатов и закона, запретившего нанимать местных работников, сейчас в данном отделе работают меньше пяти человек, добавил посол. «У нас просто нет людей, чтобы выполнять эту работу», — заявил американский дипломат.

При этом Салливан подчеркнул, что данная ситуация вызывает у него очень большое сожаление. Он также отметил, что это серьезная проблема, и Вашингтон делает все возможное для ее решения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство США захватило дипломатическую собственность российского посольства в Вашингтоне. «Абсолютно неприемлемо и нарушает все мыслимые дипломатические каноны и конвенции то, что американцы захватили и держат под контролем нашу дипломатическую собственность», — заявил российский министр. Он также отметил, что сотрудников посольства не допускают к рабочим местам, чтобы они могли понять, «что там сейчас происходит».

